Силы ПВО отразили ночную атаку дронов на Ростовскую область

В ночь на 23 сентября силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки над Ростовской областью. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, все воздушные цели были уничтожены или перехвачены.
— Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районе, — отметил глава области.
По его словам, в результате действий систем ПВО удалось избежать каких-либо последствий на земле.
— Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Информация о точном количестве сбитых беспилотников на данный момент не уточняется.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше