Силы ПВО отразили ночную атаку дронов на Ростовскую область

Над Миллеровским и Каменским районами сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 сентября силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки над Ростовской областью. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, все воздушные цели были уничтожены или перехвачены.

— Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районе, — отметил глава области.

По его словам, в результате действий систем ПВО удалось избежать каких-либо последствий на земле.

— Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Информация о точном количестве сбитых беспилотников на данный момент не уточняется.

