В ГД предложили запустить программу обмена старых авто на новые российские

По мнению Миронова, предложенная инициатива поможет россиянам активнее обновлять личный автотранспорт.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать государственную программу «Новый автомобиль — каждой семье». По инициативе Миронова, владельцы автомобилей старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат на покупку нового отечественного автомобиля.
«Фракция “Справедливая Россия — За правду” предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый», — сказал Миронов. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, ключевая идея инициативы «Новый автомобиль — каждой семье» состоит в предоставлении гражданам значительной господдержки для обновления личного автопарка, что одновременно способствует развитию российского автопрома.
По новому предложению, если у человека есть машина старше 15 лет, он может сдать ее на утилизацию и получить сертификат. Размер сертификата будет равен реальной рыночной цене старого автомобиля. Важно, что этот сертификат можно будет потратить только на покупку нового автомобиля российского производства от компаний, которые одобрены правительством, например, ВАЗ или ГАЗ.
В соответствии с предложенной инициативой, данный сертификат разрешается применять в качестве первого взноса при приобретении нового автомобиля, произведенного в России. Оставшаяся сумма может быть внесена за счет личных средств покупателя либо оформлена в кредит с поддержкой государства в виде субсидирования процентной ставки.
В документе также отмечается, что для отдельных групп граждан, включая жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также регионов Крайнего Севера и многодетных семей, могут быть предусмотрены дополнительные льготы. Миронов обратился к Мишустину с просьбой поручить профильным ведомствам детально рассмотреть данную инициативу и подготовить возможные механизмы ее внедрения.
Ранее автоэксперт Андрей Тростин рассказал, что россияне все чаще выбирают японские автомобили вместо китайских. По его словам, у китайских машин быстрее появляется ржавчина из-за тонкого металла, а также часто возникают проблемы с надежностью. Тростин добавил, что в Россию везут в основном дешевые китайские автомобили, у которых качество хуже. Он считает, что по таким машинам нельзя судить о настоящем уровне автопрома в Китае, передает 360.ru.