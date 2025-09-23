В ГД предложили запустить программу обмена старых авто на новые российские

Ранее автоэксперт Андрей Тростин рассказал, что россияне все чаще выбирают японские автомобили вместо китайских. По его словам, у китайских машин быстрее появляется ржавчина из-за тонкого металла, а также часто возникают проблемы с надежностью. Тростин добавил, что в Россию везут в основном дешевые китайские автомобили, у которых качество хуже. Он считает, что по таким машинам нельзя судить о настоящем уровне автопрома в Китае, передает 360.ru.