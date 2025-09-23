Выяснилось, у представителей каких профессий взлетели зарплаты в Омской области

«Самую большую динамику прироста в 2025 году показала сфера металлургической промышленности, поскольку зарплатные предложения, по сравнению с прошлым годом, выросли на 29%, и ежемесячные доходы составили 85 101 рублей», — отмечают аналитики.
Кроме того, летний прирост доходов отмечается в сельском хозяйстве. У аграриев Омской области доходы выросли на 23% по сравнению с минувшим годом — 67 452 рублей, а в строительной сфере зарплаты, по сравнению с прошлым годом, выросли на 22 — более 100 тысяч рублей в месяц.
Напомним, что Омская область заняла 27 место в России по динамике рынка труда. При этом учитывалась не только занятость людей, но и уровень оплаты труда.