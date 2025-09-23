В Москве погода в ночь с 22 на 23 сентября побила температурный рекорд

В Москве был установлен новый ночной температурный рекорд, превзошедший показатель 72-летней давности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
За минувшую ночь минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована на отметке +16,6°C. Данный показатель превышает климатическую норму на 10 градусов и даже превосходит типичные ночные значения середины летнего сезона.
Специалист уточнил, что прежний рекорд минимальной температуры для 23 сентября держался с 1953 года, когда столбик термометра показал +12,9°C.
Тишковец также добавил, что в ночь с 23 на 24 сентября 2025 года в московском регионе ожидается похолодание до +5…+10°C, что соответствует сезонным температурным значениям.
