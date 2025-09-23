Эксперт Коротченко: «Секретное оружие» КНДР может включать ядерные беспилотники

Новые «секретные вооружения», о разработке которых заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, могут представлять собой передовые средства доставки ядерных боезарядов, включая беспилотные системы. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии РИА Новости.
По мнению Коротченко, речь может идти как о новых ракетах, способных доставлять ядерные боезаряды, так и о стратегических автономных системах, таких как беспилотники воздушного, подводного и морского базирования.
Эксперт отметил значительные успехи КНДР в ракетно-ядерных технологиях, упомянув возможную разработку аналога российского подводного аппарата «Посейдон». Он также подчеркнул роль спецслужб КНДР в получении необходимых технологий из западных стран, передает РИА Новости.
22 сентября глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что властям КНДР удалось «заполучить секретное оружие» в рамках усилий по наращиванию военного потенциала. По словам Кима, государство активно разрабатывает новые эсминцы, становясь «морской державой». Также КНДР ежедневно укрепляет стратегические силы и развивается в области серийного вооружения.