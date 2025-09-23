Ричмонд
Жителей Омской области предупредили об опасности из-за испытаний нового газопровода

Людей, проживающих в Тарском районе, просят не приближаться к газопроводу.

Источник: SuperOmsk.ru

Администрация Тарского района сообщила в соцсети «Вконтакте», что с 26 сентября по 20 октября 2025 года будет производиться испытание газопровода давлением 8,25 МПа.

«За время испытания газопровода возможны повреждения, которые представляют большую опасность для жизни людей, животных и целостности машин и механизмов. Комиссия по испытанию газопровода предупреждает, что в указанный период испытания газопровода проход людей, проезд автотранспорта и перегон скота через газопровод категорически запрещается», — предупредили в администрации.

Также, как сообщается, запрещено нахождение людей и механизмов в указанное время в зоне испытания в пределах 200 метров по обе стороны от оси газопровода и в пределах 800 метров в направлении отрыва заглушки от торца газопровода.

Напомним, ранее аналогичное предупреждение получили жители Большереченского района.

Отметим, что строительство нового газопровода должно решить многолетнюю проблему с подачей топлива, которая возникает каждую зиму на севере Омской области.