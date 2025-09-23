Мэр Омска похвастался суммой штрафов, собранных с нерадивых омичей

О продуктивной работе новых комплексов видеофиксации рассказал сегодня, 23 сентября, в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Со слов градоначальника, омичам уже отправлено более 900 штрафов на общую сумму 2 миллиона рублей.
«Более 900 штрафов на общую сумму 2 миллиона рублей направлено нарушителям городских правил благоустройства. Напомню, что в этом году в нашем городе работают новые комплексы фото-видео фиксации: нейросеть позволяет фиксировать не только парковку в неположенных местах, но и ненадлежащее содержание земельных участков, фасадов зданий, скопления мусора», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Также градоначальник напомнил о градации штрафов санкции при перечисленных нарушениях, зафиксированных системой, составляют: 2 000 рублей для физических лиц и до 40 000 рублей для юридических.