Дни Крыма начинаются в Беларуси 23 сентября

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Дни Крыма в Беларуси начнутся в Минске во вторник с возложения цветов к мемориалу на площади Победы, сообщили Sputnik организаторы.
Делегацию полуострова, которая уже прибыла в Беларусь, возглавил вице-премьер и постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. После возложения цветов запланирована его встреча с послом России в Беларуси Борисом Грызловым.
В программе и ряд других встреч, в том числе с председателем Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Муфтием Абу-Бекиром Шабановичем.
Кроме того, в Минском городском дворце культуры состоится концерт артистов Крымской филармонии, откроется фотовыставка «Культурное наследие Крыма». Позже выставка переедет в Гродно, где также пройдет аналогичный концерт.
Запланирован и ряд других мероприятий в Гродно и Минске. Например, в Национальной библиотеке состоится круглый стол «Итоги Ялты-45. Роль Союзного государства в новом миропорядке».
Дни Крыма в Беларуси продлятся до 26 сентября.
В прошлом году в Минске, тоже в сентябре, проходил День Крыма. Была организована выставка с информационными стендами об освобождении Симферополя, Ялты, Алушты, Херсонеса, Севастополя, Евпатории, Феодосии, Джанкоя и других крымских городов.