Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дни Крыма начинаются в Беларуси 23 сентября

Концерты артистов Крымской филармонии и другие мероприятия пройдут в рамках дней в Минске и Гродно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Дни Крыма в Беларуси начнутся в Минске во вторник с возложения цветов к мемориалу на площади Победы, сообщили Sputnik организаторы.

Делегацию полуострова, которая уже прибыла в Беларусь, возглавил вице-премьер и постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. После возложения цветов запланирована его встреча с послом России в Беларуси Борисом Грызловым.

В программе и ряд других встреч, в том числе с председателем Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Муфтием Абу-Бекиром Шабановичем.

Кроме того, в Минском городском дворце культуры состоится концерт артистов Крымской филармонии, откроется фотовыставка «Культурное наследие Крыма». Позже выставка переедет в Гродно, где также пройдет аналогичный концерт.

Запланирован и ряд других мероприятий в Гродно и Минске. Например, в Национальной библиотеке состоится круглый стол «Итоги Ялты-45. Роль Союзного государства в новом миропорядке».

Дни Крыма в Беларуси продлятся до 26 сентября.

В прошлом году в Минске, тоже в сентябре, проходил День Крыма. Была организована выставка с информационными стендами об освобождении Симферополя, Ялты, Алушты, Херсонеса, Севастополя, Евпатории, Феодосии, Джанкоя и других крымских городов.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше