Еще одну трамвайную линию построят в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода запланировано строительство новой трамвайной линии.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области издало приказ о начале подготовки проектной документации. Цель проекта — определить границы размещения нового линейного объекта, которым станет трамвайная линия. Она должна усилить развитие городского электротранспорта в Сормовском районе. Работы охватят территорию вдоль улицы Судостроительной, проспекта 70 лет Октября, проспекта Кораблестроителей и улицы Зайцева — от дома № 9 на улице Судостроительной до железнодорожной станции «Народная».

Общая площадь участка составляет порядка 93,5 га (подлежит уточнению).

Источник: Изображение с сайта минграда Нижегородской области

За разработку проекта планировки и межевания территории, а также проведение необходимых инженерных изысканий отвечает ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области».

На следующем этапе предстоит согласовать документацию с рядом профильных ведомств, включая органы охраны культурного наследия, департамент транспорта города, РЖД и другие инстанции.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках.