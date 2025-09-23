Еще одну трамвайную линию построят в Сормове

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области издало приказ о начале подготовки проектной документации. Цель проекта — определить границы размещения нового линейного объекта, которым станет трамвайная линия. Она должна усилить развитие городского электротранспорта в Сормовском районе. Работы охватят территорию вдоль улицы Судостроительной, проспекта 70 лет Октября, проспекта Кораблестроителей и улицы Зайцева — от дома № 9 на улице Судостроительной до железнодорожной станции «Народная».