Заставляли пить мочу, голодать и унижали: как людей превращали в рабов в секте Виссариона

— Официально Тороп говорил о здоровом питании, но на самом деле, когда человек голодает, у него происходит модификация мозга, он занят выживанием и другие вещи просто не замечает. В любой секте есть те или иные пищевые ограничения, возведенные в абсолют, но здесь они были очень жесткими, — рассказал Дворкин.