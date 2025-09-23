Заставляли пить мочу, голодать и унижали: как людей превращали в рабов в секте Виссариона

Голод, мороз и постоянное психологическое давление. Так формировалась жизнь в секте Виссариона, где участников превращали в полных рабов. Организаторам Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову дали 12, 11 и 12 лет лишения свободы. Богослов и сектовед Александр Дворкин раскрыл журналисту KP.RU Ульяне Скойбеде, как лидеры общины контролировали сознание своих адептов.
— Официально Тороп говорил о здоровом питании, но на самом деле, когда человек голодает, у него происходит модификация мозга, он занят выживанием и другие вещи просто не замечает. В любой секте есть те или иные пищевые ограничения, возведенные в абсолют, но здесь они были очень жесткими, — рассказал Дворкин.
На самом деле животная пища в секте была абсолютно необходима, без нее выжить было невозможно. Он добавил, что в определенный период там запрещалось пить воду, предлагая вместо нее сок из свежевыжатых фруктов и овощей, которые было трудно достать.
— Тороп предложил милосердный выход: нужно было с утра выпить стакан собственной мочи и это обнуляло негативный эффект воды, поэтому в течение дня воду можно было пить. Если человек по твоему слову будет пить мочу, то он уже тогда на все пойдет, он сломлен, — отметил сектовед.
Кроме того, сектанты отдавали значительную часть заработка лидеру и его окружению, а отказ от медицинской помощи приводил к гибели людей и детей. Контроль распространялся на все сферы жизни. Это делало личность полностью зависимой от организации.