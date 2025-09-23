Детей лишали молока из садизма, а мертвых младенцев закапывали в тайге: Какие ужасы творились в секте Виссариона

В секте Виссариона жизнь последователей была под жестким контролем, а отступление от правил каралось лишением и страданиями. Людей держали в постоянном подчинении, ограничивая свободу выбора и доводя до истощения. Богослов и сектовед Александр Дворкин рассказал журналисту KP.RU Ульяне Скойбеде, какие ужасы творились в общине.
— В секте Виссариона детей лишали грудного молока из садизма. Это тоже способ держать людей под полным контролем, подавляя даже материнский инстинкт, — пояснил Дворкин.
Кроме того, адептам внушали, что от медицинской помощи можно отказаться: заболел — иди в тайгу, смотри на природу, и тебя исцелит гармония. Многие последователи теряли здоровье и даже жизни, а мертвых младенцев просто закапывали в тайге.
— Какое количество людей запустило свои хронические заболевания, какое количество людей умерло от неоказания медицинской помощи, какое количество детей погибло, просто там же очень многие не регистрируются — рождают ребенка и он там умирает без врачей, его закапывают в тайге и все, — добавил религовед.
Он подчеркнул, что все эти меры служили модификации сознания. Людям внушали: если ты болеешь, значит, недостаточно веришь. В результате даже тяжело больные отказывались признать болезнь, полностью подчиняясь секте.
Напомним, в июне 2025 года суд приговорил организаторов секты Виссариона: Сергею Торопу и Владимиру Ведерникову — по 12 лет, Вадиму Редькину — 11 лет лишения свободы.