Детей лишали молока из садизма, а мертвых младенцев закапывали в тайге: Какие ужасы творились в секте Виссариона

— Какое количество людей запустило свои хронические заболевания, какое количество людей умерло от неоказания медицинской помощи, какое количество детей погибло, просто там же очень многие не регистрируются — рождают ребенка и он там умирает без врачей, его закапывают в тайге и все, — добавил религовед.