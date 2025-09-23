В ГД предложили запретить принудительную высадку пенсионеров из автобусов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась с предложением к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву проработать запрет на принудительную высадку из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет, которые не смогли подтвердить оплату проезда или наличие права на льготу.
Сейчас в России нельзя принудительно высаживать детей, не достигших 16 лет, и инвалидов первой группы, которые передвигаются без сопровождающих лиц.
Лантратова считает, что такая возможность должна быть и у других категорий граждан, которые находятся в уязвимом положении, в том числе у пожилых людей. Глава комитета ГД в своём письме отметила, что готовит соответствующие поправки.
Депутат подчеркнула, что внедрение указанной инициативы будет реальной заботой о пенсионерах.
Напомним, в августе стало известно, что Госдума направила на рассмотрение в правительство законопроект, который предусматривает введение федеральной льготы на проезд для пенсионеров по всей России. Сейчас такая мера поддержки предоставляется в соответствии с усмотрением региональных властей.