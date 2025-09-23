Ричмонд
В аэропорту Волгограда отменили 8 московских рейсов

В воздушной гавани произошли массовые изменения в расписании 23 сентября.

Во вторник, 23 сентября, в аэропорту «Сталинград» отменили прилет сразу 4 лайнеров из Москвы. Самолет рейса SU 1184 должен был приземлиться в Гумраке в 1.35, SU 1180 — 9.30, DP 6965 — 9.40, SU 1186 — 19.25.

Все они должны были вылететь из аэропорта Шереметьево.

Согласно информации на онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, 4 вылета в обратном направлении также не состоятся. Отправление еще одного самолета до столицы задержали почти на 12 часов.

Выполнение рейса SU 1189 Волгоград — Москва планируется на 9.30 вместо 22.00 22 сентября.

Накануне, в аэропорту Шереметьево вводили запрет на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме.