В аэропорту Волгограда отменили 8 московских рейсов

Во вторник, 23 сентября, в аэропорту «Сталинград» отменили прилет сразу 4 лайнеров из Москвы. Самолет рейса SU 1184 должен был приземлиться в Гумраке в 1.35, SU 1180 — 9.30, DP 6965 — 9.40, SU 1186 — 19.25.
Все они должны были вылететь из аэропорта Шереметьево.
Согласно информации на онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, 4 вылета в обратном направлении также не состоятся. Отправление еще одного самолета до столицы задержали почти на 12 часов.
Выполнение рейса SU 1189 Волгоград — Москва планируется на 9.30 вместо 22.00 22 сентября.
Накануне, в аэропорту Шереметьево вводили запрет на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме.