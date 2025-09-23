Ричмонд
Синоптики уточнили прогноз для Челябинской области по потеплению до +29 градусов

В Челябинской области со вторника, 23 сентября, началась короткая волна потепления, и вот-вот в регионе можно будет наблюдать приятные +29 градусов. Надолго ли задержится такая погода и когда ждать дождей, выяснили в местном Гидрометцентре.

Источник: Pchela.News

Во вторник в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, до +21…+26. В среду местами пройдут небольшие дожди, и воздух прогреется уже до +24…+29. Однако погода окажется по-осеннему обманчивой: при натекании облачности будет лишь +19. В четверг +26 прогнозируется только на юге области, где Варна, Бреды, Магнитогорск и так далее, на остальной территории максимум — уже +16…+21. Однако и ночи окажутся сравнительно тёплыми, до+7…+16, а на юге — и того больше.

В Челябинске во вторник будет стоять переменная облачность, без существенных осадков. Столбики уличных термометром днём будут колебаться между отметками +23…+25. В среду потеплеет хна пару градусов больше. А в четверг пройдёт небольшой дождь, и максимум, которого стоит ждать, это уже +17…+19.