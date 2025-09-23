Ричмонд
Трамп объявил «Антифа» террористической организацией

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

— Я объявляю «Антифа» внутренней террористической организацией, — уточнил политик.

По его словам, «Антифа» неоднократно призывала к незаконному свержению власти в стране, а также к ликвидации правоохранительных органов и демонтажу правовой системы.

Для этого организация прибегала к запрещенным законом методам для планирования и проведения общенациональной кампании, в основе которой лежит насилие и терроризм, добавили в пресс-службе.

До этого группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий США продвигают идею о признании России и Белоруссии «государствами — спонсорами терроризма». Среди инициаторов оказался автор законопроекта об ужесточении антироссийских санкций Линдси Грэм*. В профильном американском перечне уже находятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

