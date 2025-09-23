Трамп объявил «Антифа» террористической организацией

До этого группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий США продвигают идею о признании России и Белоруссии «государствами — спонсорами терроризма». Среди инициаторов оказался автор законопроекта об ужесточении антироссийских санкций Линдси Грэм*. В профильном американском перечне уже находятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.