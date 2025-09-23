Омскому бойцу, находящемуся на СВО, вернут сворованные у него деньги

В ходе расследования дела, сотрудники полиции установили личность владельца счета, куда поступили денежные средства обманутого омича. Им оказался житель Новосибирска. На допросе новосибирец утверждал, что потерял свою банковскую карту и телефон, поэтому не был в курсе использования своего имущества при совершении преступлений.