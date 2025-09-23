Омскому бойцу, находящемуся на СВО, вернут сворованные у него деньги

Прокуратура Русско-Полянского района подала в суд на жителя Новосибирска, на банковскую карточку которого были перечислены деньги обманутого телефонными мошенниками омича. Теперь новосибирец обязан вернуть жителю Омска 300 тысяч рублей, сообщил телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Омич, находящийся в данный момент в зоне боевых действий, стал жертвой телефонных мошенников в мае 2024 года. Ущерб от перевода сбережений на «безопасный» счет составил 300 тысяч рублей. В прокуратуру с заявлением по факту мошенничества обратилась сестра потерпевшего.
В ходе расследования дела, сотрудники полиции установили личность владельца счета, куда поступили денежные средства обманутого омича. Им оказался житель Новосибирска. На допросе новосибирец утверждал, что потерял свою банковскую карту и телефон, поэтому не был в курсе использования своего имущества при совершении преступлений.
Однако, Центральный районный суд Новосибирска счел доводы омской прокуратуры убедительными, и обязал новосибирца выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, пообещали в ведомстве.