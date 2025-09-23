Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости Крым. В Крыму еще до вступления в силу закона о защите русского языка в публичном пространстве меняют вывески, переходя с латиницы на кириллицу. Большинство предпринимателей относится к этому с пониманием, хотя есть категории людей, которые ищут лазейки в законе, чтобы этого не делать, но и «до них руки дойдут» — законодательство усовершенствуют. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил первый заместитель председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков.