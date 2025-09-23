Запрет рекламы электронных сигарет обсудили в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Совета Республики.
В понедельник, 22 сентября, под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло расширенное совещание по вопросу «О совершенствовании правового регулирования вопросов оборота и использования (потребления) электронных систем курения и жидкостей для них».
Во время указанного совещания отмечалось, что в Совет Республики регулярно поступают обращения, касающиеся вопросов запрета курения вейпов, по мерам против вовлечения детей и подростков в названную привычку. Наталья Кочанова акцентировала внимание на том, что надлежащее правовое регулирование в обозначенной сфере — назревшая мера, которая направлена на формирование здоровой нации, а также защиту граждан.
Также на совещании 22 сентября подробно обсуждались концептуальные положения соответствующего проекта зона, в том числе и в части запрета рекламы, строгого ограничения мест продажи, открытой выкладки электронных систем курения и жидкостей для них, а также их образцов и потребительской упаковки, продажи в интернете, продажи физлицами, включая ИП.
В пресс-службе подчеркнули: на протяжении долгого времени считалось, что электронные системы курения менее опасны для организма, чем обычные сигареты. Но жидкости к вейпам содержат никотин, канцерогены, формальдегиды и наносят вред здоровью. Среди последствий потребления жидкостей для вейпов указаны следующие: повышение рисков развития рака, инфаркта, депрессии, усиление тревожности, повреждение ДНК и так далее.
«Это не просто предмет обсуждения с позиции здравоохранения или экономики. Это тема, выходящая на уровень национальной безопасности и демографической устойчивости страны», — подчеркнули в Совете Республики.
