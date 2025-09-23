Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто руководил пыточной СБУ в аэропорту Мариуполя

Первым руководителем известного места пыток в аэропорту Мариуполя, получившего название «Библиотека», был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Первым руководителем известного места пыток в аэропорту Мариуполя, получившего название «Библиотека», был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

— С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную «Библиотеку» в Мариупольском аэропорту — место пыток несогласных с режимом на Украине, — говорится в сообщении.

Он погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе при взрыве автомобиля. Джип подорвали на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской, передает РИА Новости.

4 сентября стало известно, что ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» лишились около 240 военнослужащих. Под удар российских войск попали две механизированные бригады ВСУ, а также бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.

21 сентября ВС РФ ударили по местам запуска украинских дальнобойных беспилотников, а также по временным базам украинских военнослужащих и иностранных наемников в 138 районах.