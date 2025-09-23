Первым руководителем известного места пыток в аэропорту Мариуполя, получившего название «Библиотека», был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
— С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную «Библиотеку» в Мариупольском аэропорту — место пыток несогласных с режимом на Украине, — говорится в сообщении.
Он погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе при взрыве автомобиля. Джип подорвали на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской, передает РИА Новости.
4 сентября стало известно, что ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» лишились около 240 военнослужащих. Под удар российских войск попали две механизированные бригады ВСУ, а также бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.
21 сентября ВС РФ ударили по местам запуска украинских дальнобойных беспилотников, а также по временным базам украинских военнослужащих и иностранных наемников в 138 районах.