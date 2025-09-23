Ричмонд
Reuters: Над аэропортом Осло закрыто воздушное пространство из-за БПЛА

В одной из европейских столиц над аэропортом закрыли воздушное пространство.

Источник: Комсомольская правда

Над аэропортом в Осло закрыли воздушное пространство из-за появившегося над ним беспилотника. Об этом со ссылкой на управляющую воздушной гаванью компанию Avinor сообщает Reuters.

Отмечается, что небо над аэропортом было закрыто с полуночи по местному времени (1.00 мск). Причиной ограничений стало обнаружение беспилотного летательного аппарата.

«Все рейсы перенаправлены в ближайший аэропорт», — сообщили в компании.

Накануне власти Дании приняли решение о временной приостановке работы аэропорта в Копенгагене. Меры ввели после сообщений о якобы появлении дронов в воздушном пространстве страны.

В России представители аэропорта Пулково сообщили, что из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы возможны изменения в расписании рейсов.

