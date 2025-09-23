Помощница учителя в США трижды изнасиловала ученика во время обеденных перерывов

Помощница учителя в США несколько раз совратила 17-летнего ученика — она трижды занялась с ним сексом в квартире его родителей. Об этом случае рассказали в Daily Mail.
Следователи из полиции штата Нью-Йорк расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летней Оушен Валентайн.
Одноклассница потерпевшего в 2023 году случайно увидела переписку школьника с сотрудницей учреждения. Кроме того, один из работников школы подслушал разговор, в котором подозреваемая рассказывала о сексе с учениками.
Оказалось, что Валентайн начала общение со старшеклассником весной 2022 года. Она сообщила юноше, что ведет страницу в социальных сетях, и он подписался на нее. Ближе к лету их переписка приобрела откровенный характер.
По словам школьника, они трижды занимались сексом в квартире его родителей во время обеденных перерывов в школе. Более того, в день 18-летия ученика Валентайн отвела его в бильярдный клуб рядом со школой и занялась с ним сексом там, добавили в издании.
До этого в Татарстане задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. 11-летняя девочка 1 сентября пришла в сельский парк, где работал обвиняемый. Там мужчина схватил ребенка и совершил действия сексуального характера.