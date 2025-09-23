«Подстава»: Вика Цыганова не смолчала об «Интервидении»

«Этот конкурс будет интересен и полезен, если будет желание победить и продемонстрировать то, что говорит Владимир Владимирович Путин: духовные скрепы, наши корни, веру, нашу Родину. А здесь по итогу получилась сомнительная тусовка, на которую затащили еще и SHAMAN. Теперь интересно будущее конкурса. А пока что получилось все вверх ногами, как в номере у нашего артиста», — заключил Цыганов.