«Подстава»: Вика Цыганова не смолчала об «Интервидении»

Вика Цыганова отметила странный выбор артистов на конкурсе.
Международный конкурс «Интервидение» не оправдал возложенных на него надежд. В беседе с URA.RU Вика Цыганова и ее супруг Вадим объяснили, почему возрожденное мероприятие не стало достойной заменой европейского «Евровидения» и чем разочаровал победитель.
"Я с мамой смотрела, поддерживала ее в этом стремлении. Она говорила, что этот конкурс, культурное мероприятие, сейчас нужно России. Но, честно: я не знаю, где набрали этих артистов, там было много людей с какой-то самодеятельностью. А ведь это конкурс вокалистов и должны показать хорошие данные.
Обидно даже за страны, как будто была специально подстава со стороны тех людей, которые отбирали артистов. Девушка из Бразилии ни в одну ноту не попала. Неужели во всей Бразилии не нашлось вокалистов? Значит, это было формальное отношение к конкурсу. Набор артистов — ощущение надвигающейся беды", — говорит певица.
Вика выделила для себя представительницу Катара Дану Аль-Мир с красивым голосом, трио NOMAD из Кыргызстана, Ернара Садирбаева из Казахстана. А вот белорусскую певицу Настю Кравченко с песней «Мотылек» Цыганова не приняла. «Непонятный абсолютно выбор песни. “Мотылек” не может представлять ценности Белоруссии».
Вику поддерживает супруг. По мнению Вадима, было 2−3 нормальных исполнителя, остальные — с непонятной идеологией. Что касается победителя из Вьетнама, к нему особые вопросы.
Образ Дык Фука с накрашенными губами совсем не соотносится с традиционными ценностями, которые есть в России и тем, что планировали транслировать на конкурсе. Более того, в Сети активно обсуждается нетрадиционная ориентация* Фука.
«Этот конкурс будет интересен и полезен, если будет желание победить и продемонстрировать то, что говорит Владимир Владимирович Путин: духовные скрепы, наши корни, веру, нашу Родину. А здесь по итогу получилась сомнительная тусовка, на которую затащили еще и SHAMAN. Теперь интересно будущее конкурса. А пока что получилось все вверх ногами, как в номере у нашего артиста», — заключил Цыганов.
Трансляция «Интервидения» была доступна 4 млрд зрителей по всему миру. В следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
