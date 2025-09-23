Нежданный гость: в многоквартирном доме Владивостока из унитаза вылезла крыса

В одном из многоквартирных домов Владивостока из унитаза вылезла крыса. По словам жителей Чуркина, это не первый подобный случай. Грызуны и раньше терроризировали местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Первомайский район Владивостока».
Инцидент произошел в доме на Надибаидзе, 32. По словам местной жительницы, в здании — нашествие крыс. Она отмечает, что уже несколько раз подавала заявление в управляющую компанию.
«У меня вылезла крыса из унитаза — сначала в четверг, потом в субботу. В пятницу ходила в управляющую компанию — сантехники смеются, диспетчер говорит: “Ну что, мы их потравили неделю назад — вот они и лезут на свет”», — поделилась женщина.
В управляющей компании ей сообщили, что заявление будут рассматривать до 30 рабочих дней. В субботу женщина позвонила в аварийную службу, но там, по ее словам, ей посоветовали «залить белизну и не пользоваться санузлом».
Напомним, в июле на Арбате во Владивостоке крыса сразилась с голубями за кусок хлеба.