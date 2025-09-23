Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нежданный гость: в многоквартирном доме Владивостока из унитаза вылезла крыса

По словам жителей Чуркина, это не первый подобный случай.

Источник: Stranman84/CC BY-SA 3.0

В одном из многоквартирных домов Владивостока из унитаза вылезла крыса. По словам жителей Чуркина, это не первый подобный случай. Грызуны и раньше терроризировали местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Первомайский район Владивостока».

Инцидент произошел в доме на Надибаидзе, 32. По словам местной жительницы, в здании — нашествие крыс. Она отмечает, что уже несколько раз подавала заявление в управляющую компанию.

«У меня вылезла крыса из унитаза — сначала в четверг, потом в субботу. В пятницу ходила в управляющую компанию — сантехники смеются, диспетчер говорит: “Ну что, мы их потравили неделю назад — вот они и лезут на свет”», — поделилась женщина.

В управляющей компании ей сообщили, что заявление будут рассматривать до 30 рабочих дней. В субботу женщина позвонила в аварийную службу, но там, по ее словам, ей посоветовали «залить белизну и не пользоваться санузлом».

Напомним, в июле на Арбате во Владивостоке крыса сразилась с голубями за кусок хлеба.