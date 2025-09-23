Ричмонд
Росавиация временно ограничила работу аэропорта Казани

В казанском аэропорту ввели временные ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В публикации отмечается, что принятые ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов между Пермью и Москвой. Вылеты из аэропорта Большое Савино в Шереметьево не состоятся утром и днем 23 сентября.

Кроме того, Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Саратове в ночь на вторник 23 сентября.

Также 23 сентября в аэропорту Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет, еще шесть маршрутов были отменены. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные в воздушной гавани вечером в понедельник, 22 сентября.