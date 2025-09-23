Ричмонд
Житель ДНР приговорен в Ростове к 16,5 годам колонии за госизмену

В Ростове осудили мужчину за передачу данных о военных Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону Южный окружный военный суд вынес приговор жителю Донецкой народной республики, обвиняемому в государственной измене и публичных призывах к терроризму.

В пресс-службе суда сообщили, что в марте 2023 года, находясь на территории ДНР, россиянин разместил в публичном интернет-канале сообщение с призывами к осуществлению террористической деятельности. Позже он вступил в контакт с лицом, действующим в интересах украинской военной разведки, и согласился за деньги собирать данные о военнослужащих России.

С мая по сентябрь того же года он 14 раз собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ в Горловке и ее районе, с привязкой к координатам. Эти сведения, представлявшие угрозу для безопасности России, он передавал через мессенджер. Правоохранители задержали мужчину на следующий месяц.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

