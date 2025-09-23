Exxpress: Мусульмане станут большинством в Германии к 2050 году

К 2050 году в Германии может появиться исламское большинство. Эта теория, озвученная главным редактором Jüdische Allgemeine Филиппом Пейманом Энгелем, усилила споры о натурализации и интеграции мигрантов. Об этом сообщает Exxpress.
В 2024 году Германия достигла рекорда по числу получивших гражданство — почти 292 тысячи человек, что на 46 процентов больше, чем годом ранее. Более четверти новых граждан составили выходцы из Сирии. На фоне этих цифр вступивший в силу закон о гражданстве, позволяющий получить паспорт через пять лет, а при особых заслугах — через три, вызвал дополнительные дискуссии.
Эксперты отмечают, что главная опасность связана не с процентами, а с ростом политического ислама. Речь идет о создании параллельных обществ, усилении антисемитизма, давлении на женщин и распространении идей, противоречащих конституции. Подчеркивается, что первыми жертвами исламистских структур становятся сами мусульмане.
Политологи и общественные деятели призывают воспринимать ситуацию как предупреждение. По их мнению, необходимо укреплять доминирующую культуру, контролировать иностранное финансирование, ужесточать требования к имамам и жестко реагировать на проявления радикализма вплоть до депортации. Интеграция должна рассматриваться как обязанность, а не только право, передает издание.
Ранее на витрине магазина в немецком городе Фленсбург появилась табличка «Евреям вход воспрещен», которая вызвала бурную реакцию у пользователей Сети.