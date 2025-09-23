Exxpress: Мусульмане станут большинством в Германии к 2050 году

В 2024 году Германия достигла рекорда по числу получивших гражданство — почти 292 тысячи человек, что на 46 процентов больше, чем годом ранее. Более четверти новых граждан составили выходцы из Сирии. На фоне этих цифр вступивший в силу закон о гражданстве, позволяющий получить паспорт через пять лет, а при особых заслугах — через три, вызвал дополнительные дискуссии.