Путину доложили о восстановлении пострадавших от боев объектов культуры

Президент России Владимир Путин получил доклад от правительства о восстановлении культурных объектов на территориях, пострадавших от боевых действий и обстрелов со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Доклад был направлен в установленные сроки и был подготовлен в соответствии с поручением президента от 13 мая 2025 года. В этом поручении правительству совместно с региональными властями было поручено восстановить объекты культурного наследия и другие культурные объекты на территориях, пострадавших от атак ВСУ.
Ранее Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить восстановление культурных объектов на территориях, пострадавших от боевых действий и обстрелов. Ответственными за выполнение поручения были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Поручением также было установлено требование ежегодно представлять отчёт о ходе работ, первый из которых должен быть представлен до 20 сентября 2025 года.