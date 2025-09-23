Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома

«Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Хотя оно не совсем доброе для родителей, школьников, учителей Белгорода и Белгородского района. Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома», — сказал губернатор в своем Telegram-канале.