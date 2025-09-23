Ричмонд
Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома

Гладков призвал школьников оставаться дома из-за ситуации в регионе.

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе.

«Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Хотя оно не совсем доброе для родителей, школьников, учителей Белгорода и Белгородского района. Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома», — сказал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что если такой возможности нет, то следует привезти детей с соблюдением всех мер предосторожности передвижения от дома к школе или к детскому саду.

«Но понимаем, что оперативная обстановка крайне сложная и нужно соблюдать все те, еще раз повторюсь, меры предосторожности, которые мы вместе с вами отрабатывали в школах фактически каждый день», — подчеркнул он.