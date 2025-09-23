Челябинцы задолжали за отопление и горячую воду 2,5 млрд рублей

«Ждать, когда компания обратится в суд и спишет долг за отопление в принудительном порядке, невыгодно. Если раньше госпошлина составляла 200 рублей, то с прошлого года сумма увеличилась в 10 раз. Эти расходы автоматически ложатся на клиента, вдобавок к основному долгу и пеням. В любом случае за коммунальные ресурсы надо платить. Именно эти средства идут на модернизацию инфраструктуры, чтобы в домах было тепло и происходило меньше аварий», — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.