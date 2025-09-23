Ричмонд
Челябинцы задолжали за отопление и горячую воду 2,5 млрд рублей

Челябинцы задолжали за отопление и горячую воду 2,5 млрд рублей — это на 10% больше, чем годом ранее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Алена Бжахова/ТАСС

Это данные «Уралэнергосбыта» на 1 сентября 2025 года.

«Сегодня каждая третья квитанция содержит задолженность за отопление и ГВС», — говорят в компании.

Там напомнили, что если оплата за ресурс не поступает, деньги взыскиваются принудительно. «Ежемесячно готовится более 5 тыс. заявлений. После того, как суд вынесет решение, долги переходят в работу приставов. Счета должников блокируют, запрещают выезд за границу. Приставы могут арестовывать имущество, недвижимость или автотранспорт», — отметили в пресс-службе.

Так, за восемь месяцев с челябинцев, не плативших за отопление и ГВС, взыскано 275 млн рублей, еще 609 млн находится в работе у приставов.

«Ждать, когда компания обратится в суд и спишет долг за отопление в принудительном порядке, невыгодно. Если раньше госпошлина составляла 200 рублей, то с прошлого года сумма увеличилась в 10 раз. Эти расходы автоматически ложатся на клиента, вдобавок к основному долгу и пеням. В любом случае за коммунальные ресурсы надо платить. Именно эти средства идут на модернизацию инфраструктуры, чтобы в домах было тепло и происходило меньше аварий», — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.