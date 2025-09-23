Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск в качестве Молодежной столицы начал Региональную программу гостеприимства

Омск в качестве Молодежной столицы начал Региональную программу гостеприимства.

Источник: Комсомольская правда

В Омске накануне стартовала Региональная программа гостеприимства, которая продолжает создавать атмосферу Всемирного фестиваля молодежи. Наш город принимает ее в качестве Молодежной столицы России в этом году.

В Омск прибыли 20 иностранных гостей из десяти стран мира: это Саудовская Аравия, Индонезия, Южная Осетия, Чад, ЦАР, Оман, Узбекистан, Того, ЮАР и Белоруссия, сообщила пресс-служба областного министерства молодежной политики.

Первый день начался с каравая, русских песен и танцев в национальных костюмах. Так омичи встретил гостей в аэропорту. Далее те отправились на обзорную экскурсию по городу, где познакомилась с его историей, прошли по центру и увидели омские достопримечательности.

«Мне очень повезло, что я участвую в Региональной программе гостеприимства. Меня впечатлил Омск своими красивыми зданиями, чистыми улицами, хорошей погодой, вежливостью и дружелюбием людей, а также очень вкусной едой. Я узнал, что здесь богатая история и культура, образованные жители. Очень впечатлила Омская крепость и прогулка по городу. В моей стране сейчас самая холодная погода, а у нас всегда очень жарко, поэтому хочется, чтобы было прохладнее. Я сейчас наслаждаюсь свежей погодой в Омске. Очень приятно проводить здесь время вместе», — высказался о поездке участник из Омана.

Кульминацией дня стало изготовление пряников ручной работы. Гости общались в неформальной обстановке. Многие участники делегации в первый раз пробовали такие пряники.

Впереди у делегатов еще три насыщенных дня, каждый из них будет посвящен культуре народов, проживающих на территории многонациональной Омской области. У гостей будет знакомство с казахскими, татарскими и немецкими традициями, а также им предстоят посещение молодежных пространств, предприятий, встречи с интересными людьми, участие в мастер-классах и социальных проектах.

Каждый день будет завершаться тематическим вечером и чаепитием, чтобы прочувствовать колорит каждой культуры.

Ранее мы сообщали, как в Омске проходил молодежный форум стран ШОС.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше