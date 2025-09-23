Омск в качестве Молодежной столицы начал Региональную программу гостеприимства.

В Омске накануне стартовала Региональная программа гостеприимства, которая продолжает создавать атмосферу Всемирного фестиваля молодежи. Наш город принимает ее в качестве Молодежной столицы России в этом году.
В Омск прибыли 20 иностранных гостей из десяти стран мира: это Саудовская Аравия, Индонезия, Южная Осетия, Чад, ЦАР, Оман, Узбекистан, Того, ЮАР и Белоруссия, сообщила пресс-служба областного министерства молодежной политики.
Первый день начался с каравая, русских песен и танцев в национальных костюмах. Так омичи встретил гостей в аэропорту. Далее те отправились на обзорную экскурсию по городу, где познакомилась с его историей, прошли по центру и увидели омские достопримечательности.
«Мне очень повезло, что я участвую в Региональной программе гостеприимства. Меня впечатлил Омск своими красивыми зданиями, чистыми улицами, хорошей погодой, вежливостью и дружелюбием людей, а также очень вкусной едой. Я узнал, что здесь богатая история и культура, образованные жители. Очень впечатлила Омская крепость и прогулка по городу. В моей стране сейчас самая холодная погода, а у нас всегда очень жарко, поэтому хочется, чтобы было прохладнее. Я сейчас наслаждаюсь свежей погодой в Омске. Очень приятно проводить здесь время вместе», — высказался о поездке участник из Омана.
Кульминацией дня стало изготовление пряников ручной работы. Гости общались в неформальной обстановке. Многие участники делегации в первый раз пробовали такие пряники.
Впереди у делегатов еще три насыщенных дня, каждый из них будет посвящен культуре народов, проживающих на территории многонациональной Омской области. У гостей будет знакомство с казахскими, татарскими и немецкими традициями, а также им предстоят посещение молодежных пространств, предприятий, встречи с интересными людьми, участие в мастер-классах и социальных проектах.
Каждый день будет завершаться тематическим вечером и чаепитием, чтобы прочувствовать колорит каждой культуры.
