Омск в качестве Молодежной столицы начал Региональную программу гостеприимства.

«Мне очень повезло, что я участвую в Региональной программе гостеприимства. Меня впечатлил Омск своими красивыми зданиями, чистыми улицами, хорошей погодой, вежливостью и дружелюбием людей, а также очень вкусной едой. Я узнал, что здесь богатая история и культура, образованные жители. Очень впечатлила Омская крепость и прогулка по городу. В моей стране сейчас самая холодная погода, а у нас всегда очень жарко, поэтому хочется, чтобы было прохладнее. Я сейчас наслаждаюсь свежей погодой в Омске. Очень приятно проводить здесь время вместе», — высказался о поездке участник из Омана.