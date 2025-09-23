Минобразования опубликовало памятку по оформлению тетрадей в школах Беларуси

В частности, для тетрадей в линейку предполагается написание даты и фразы «Классная работа» по центру. Что касается тетрадей в клетку, то для них были установлены следующие правила. Так, дата должна быть написана с отступом в десять клеток от левого края листа. Фраза «Классная работа» должна быть написана с отступом в шесть клеток. Также были определены нормы отступов между различными видами работ.