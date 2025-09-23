Ричмонд
Минобразования опубликовало памятку по оформлению тетрадей в школах Беларуси

Минобразования Беларуси опубликовало правила оформления школьных тетрадей.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования опубликовало памятку по оформлению тетрадей в школах Беларуси. Подробности размещены в официальном телеграм-канале Министерства образования.

В ведомстве уточнили, что правила оформления прописаны для линованных и клетчатых тетрадей. Кроме того, на примерах показано, как правильно ставить даты, заготовки, делать отступы.

Минобразования Беларуси опубликовало правила оформления школьных тетрадей. Фото: телеграм-канал Министерства образования Беларуси.

В частности, для тетрадей в линейку предполагается написание даты и фразы «Классная работа» по центру. Что касается тетрадей в клетку, то для них были установлены следующие правила. Так, дата должна быть написана с отступом в десять клеток от левого края листа. Фраза «Классная работа» должна быть написана с отступом в шесть клеток. Также были определены нормы отступов между различными видами работ.

Минобразования Беларуси опубликовало правила оформления школьных тетрадей. Фото: телеграм-канал Министерства образования Беларуси.

Тем временем Минобразования отреагировало на рост норм оплаты питания в школах Беларуси.

