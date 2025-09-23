В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задержали рейсы в Москву и Калининград

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, задерживается рейс SU-1413 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Он должен был отправиться в столицу еще накануне в 22 часа 30 минут. Теперь планируемое время вылета — 23 сентября в 12 часов.