Гладков рекомендовал белгородским школьникам оставаться дома

Из-за возможной атаки БПЛА Гладков рекомендовал оставить детей дома.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал оставить школьников дома из-за возможной угрозы беспилотников. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
«Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность под присмотром взрослых оставить детей дома», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
Он также добавил, что если у родителей нет возможности оставить детей дома, то следует их отвезти в школы и детские сады, которые работают в штатном режиме. Гладков подчеркнул, что делать это следует с учетом всех мер безопасности.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь, 23 сентября, было сбито 69 украинских БПЛА. Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также над территорией Крыма.