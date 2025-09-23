Требования к выгулу собак ужесточают в России

Наиболее резонансной новеллой обещает стать запрет на выгул собак особо опасных пород детьми младше 16 лет и лицами в состоянии опьянения. Сейчас таких животных владельцы обязаны выгуливать исключительно на поводке и в наморднике.
Собак «особо опасных пород» предлагается заменить на собак крупных пород, так как официальный список «особо опасных пород» очень короткий и вообще некорректно составлен. Многие породы из этого перечня не слишком распространены в России, а некоторые вообще не существуют либо не имеют официального признания в кинологических федерациях (значит, официально нельзя будет доказать, что собака относится к «особо опасной породе»). Например, в списке есть некая «северокавказская собака» и волкособачьи гибриды. Кроме того, в категорию «особо опасных пород» попадают и их метисы, у которых вряд ли будут подтверждающие родословную документы от заводчика, на основании которых безответственного владельца можно будет привлечь к ответственности.
Замена формулировки с «особо опасные породы» на «крупные породы» существенно облегчит применение нормы.
Также предлагается увеличить штрафы для безответственных владельцев собак до 50 тысяч рублей за нападение на человека, если это не повлекло серьёзных последствий, или отправление животным естественных надобностей в местах, где это запрещено (например, на детских площадках). Рассматривается введение федеральных требований к перевозке животных в общественном транспорте — либо в контейнере, либо на поводке и в наморднике (исключение — собаки-поводыри). Сейчас такие нормы существуют только на локальных уровнях в регионах.
Наконец, предлагается запретить посещение с животными закрытых общественных мест — магазинов, общепита и других учреждений.
О законопроекте положительно отозвались в Следственном комитете и Роспотребнадзоре.