Требования к выгулу собак ужесточают в России

Собак «особо опасных пород» предлагается заменить на собак крупных пород, так как официальный список «особо опасных пород» очень короткий и вообще некорректно составлен. Многие породы из этого перечня не слишком распространены в России, а некоторые вообще не существуют либо не имеют официального признания в кинологических федерациях (значит, официально нельзя будет доказать, что собака относится к «особо опасной породе»). Например, в списке есть некая «северокавказская собака» и волкособачьи гибриды. Кроме того, в категорию «особо опасных пород» попадают и их метисы, у которых вряд ли будут подтверждающие родословную документы от заводчика, на основании которых безответственного владельца можно будет привлечь к ответственности.