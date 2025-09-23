Во Владивостоке на Чуркине пищащий дрон напугал жителей домов

Событие объясняется тем, что был найден сомнительный объект, напоминающий дрон. В чате дома бурно обсуждается происходящее, по рассказам жильцов, их попросили уйти с опасной территории. Многие отметили, что дрон стал пищать чаще, это сильно напугало находящихся недалеко людей.