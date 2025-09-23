Во Владивостоке на Чуркине пищащий дрон напугал жителей домов

Во Владивостоке, в районе Чуркина, правоохранительные органы перекрыли территорию на участке из-за подозрительного пищащего летательного аппарата.
На Кипарисовой улице города Владивостока была ограничена зона лентой. На месте работают полицейские. Жители сообщают, что их попросили покинуть территорию, предупредив о скором прибытии взрывотехников.
Событие объясняется тем, что был найден сомнительный объект, напоминающий дрон. В чате дома бурно обсуждается происходящее, по рассказам жильцов, их попросили уйти с опасной территории. Многие отметили, что дрон стал пищать чаще, это сильно напугало находящихся недалеко людей.
На фото и видео, появившихся в социальных сетях, видно, как сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. Подробности пока что уточняются.