Стали известны причины отсутствия горячей воды в Хабаровске

В ДГК также прокомментировали ситуацию с водоснабжением в других частях города. Так, ТЭЦ-2, которая обслуживает Кировский и Центральный районы, будет находиться на гидравлических испытаниях до 25 сентября, а в период с 22 по 28 сентября воды не будет в микрорайоне Подгаева, где проводится поверка трубопроводов зоны Волочаевской котельной.