Стали известны причины отсутствия горячей воды в Хабаровске

Проблема сохраняется в Индустриальном районе, сообщают местные жители в соцсетях и локальных чатах. По словам горожан, из кранов вместо горячей воды идёт холодная, а в отдельных домах она и вовсе отсутствует. Также на перебои жалуются некоторые жители Краснофлотского района, но там ситуация обстоит менее остро — в большинство домов горячая вода уже вернулась.
По данным ДГК, трубопроводы зоны ТЭЦ-1 были запущены ночью 22 сентября, а гидравлические испытания по зоне ХТЭЦ-3 были завершены ещё 19 сентября. При этом параметры горячей воды могут не соответствовать нормам из-за продолжающихся ремонтных работ на некоторых участках магистральных и квартальных сетей, которые выполняют сторонние организации.
«На отдельных участках теплосети работы ведутся в режиме без циркуляции, однако ресурс подаётся. Часть жилищных организаций пока не открывает запорную арматуру, мотивируя это тем, что горячая вода в первые дни не соответствует параметрам», — объяснили hab.aif.ru в организации, почему нет горячей воды в ряде жилых домов.
В ДГК также прокомментировали ситуацию с водоснабжением в других частях города. Так, ТЭЦ-2, которая обслуживает Кировский и Центральный районы, будет находиться на гидравлических испытаниях до 25 сентября, а в период с 22 по 28 сентября воды не будет в микрорайоне Подгаева, где проводится поверка трубопроводов зоны Волочаевской котельной.