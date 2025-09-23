Ричмонд
Крымский мост открыли спустя час после ограничений

Спустя час после ограничений движение по Крымскому мосту открыли.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 сентября ввели ограничения на Крымском мосту. Оперативный канал по ситуации на подъездах сообщил в 6:40, что движение перекрыто. Спустя почти час автомобили снова поехали по путепроводу.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщил оперативный канал в 7:36.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявляли ракетную опасность. Для безопасности полетов временно закрывали аэропорт Геленджика.

