Крымский мост открыли спустя час после ограничений

Утром 23 сентября ввели ограничения на Крымском мосту. Оперативный канал по ситуации на подъездах сообщил в 6:40, что движение перекрыто. Спустя почти час автомобили снова поехали по путепроводу.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщил оперативный канал в 7:36.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявляли ракетную опасность. Для безопасности полетов временно закрывали аэропорт Геленджика.
