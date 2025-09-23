Есть в этом и плюсы — счета будут меньше: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

В двух секторах столицы сегодня не будет электричества.
Публикуем список адресов.
Буюканы:
- Алба-Юлия, 75, 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4, 9026, Л. Деляну, ⅓ — частично с 09:10 до 16:30.
- Бисеричий, 7−19, 18−34, пер, Бисеричий, 2−8, 3−29, Г. Кодряну, 46−78, 59−89, Драгомирна, 11−63, 28−68, Хумулешть, 1, 3, Скитулуй, 1−21, 2−32 — частично с 09:30 до 16:30.
Центр:
- Академическая, 11, 11/2, 11/4, 11/6, 11/8, 11/3, 11/5, 13/1, 13/3, 13/4, 15, 15/1, 15/2, 17, 17A, Друмул Виилор, 95, Хынчештское шоссе, 62, Л. Качиньского, 8, Мит. Гурие Гросу, 20, 27, 29, В. Купча, 10, 52−84, 67−109, В. Докучаева, 29, 36, 40 — частично с 11:00 до 16:00.
- 31 Августа, 127 — частично с 09:00 до 17:00.