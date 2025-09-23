Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плохое состояние дорог в Башкирии привело к гибели 26 человек

За зиму в Башкирии из-за дорог погибли 26 человек.

Источник: Комсомольская правда

С октября 2024 по март 2025 года на дорогах Башкирии произошло 49 аварий, в которых погибли 26 человек и пострадали 70. Как рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, основной причиной трагедий стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна в холодное время года.

Он также сообщил, что в управлении ГАИ региона прошло совещание с участием представителей Минтранса, компании «Упрдор “Приуралье”» и дорожных служб. На встрече обсуждали подготовку к предстоящей зиме и налаживание взаимодействия между различными ведомствами.

По словам главы республиканской Госавтоинспекции, уже разработан комплекс мер, направленных на повышение безопасности на трассах. В их число входит и анализ эффективности тех решений, которые применялись ранее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.