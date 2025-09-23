Плохое состояние дорог в Башкирии привело к гибели 26 человек

С октября 2024 по март 2025 года на дорогах Башкирии произошло 49 аварий, в которых погибли 26 человек и пострадали 70. Как рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, основной причиной трагедий стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна в холодное время года.
Он также сообщил, что в управлении ГАИ региона прошло совещание с участием представителей Минтранса, компании «Упрдор “Приуралье”» и дорожных служб. На встрече обсуждали подготовку к предстоящей зиме и налаживание взаимодействия между различными ведомствами.
По словам главы республиканской Госавтоинспекции, уже разработан комплекс мер, направленных на повышение безопасности на трассах. В их число входит и анализ эффективности тех решений, которые применялись ранее.
