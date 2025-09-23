Зарплаты строителей в Хабаровском крае выросли до 200 тысяч рублей

Больше всего строительные компании в этом году ищут машинистов, разнорабочих, электромонтажников, инженеров ПТО и сметчиков, сантехников, сварщиков и монтажников. Самыми дефицитными остаются слесари, электромонтажники, сварщики и машинисты — на одну вакансию приходится от 1,2 до 2,1 резюме. На должности прорабов и мастеров стройки подаётся около 2,6 резюме на место. Зато инженеров-экологов и проектировщиков в регионе достаточно — до 6,7 резюме на одну вакансию.