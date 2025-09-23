Ричмонд
Зарплаты строителей в Хабаровском крае выросли до 200 тысяч рублей

Самые востребованные на рынке сейчас машинисты, сварщики и прорабы.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае специалисты строительных профессий могут рассчитывать на зарплаты до 200 тысяч рублей, сообщает hh.ru.

По данным аналитиков, по итогам восьми месяцев 2025 года медиана зарплатных предложений в сфере строительства и недвижимости составила 139,1 тысячи рублей. Больше всех зарабатывают геодезисты — около 200,2 тысячи рублей в месяц, руководители проектов — 190 тысяч, машинисты — 188,7 тысячи, прорабы — 170,7 тысячи, маляры и штукатуры — 158,3 тысячи рублей.

На рынке труда в строительстве сохраняется дефицит рабочих рук. В среднем на одну вакансию в регионе приходится 2,7 резюме. Год назад показатель был значительно ниже — всего 1,5. При этом число вакансий по сравнению с прошлым годом сократилось на 22%, а количество резюме, наоборот, выросло на 28%.

Больше всего строительные компании в этом году ищут машинистов, разнорабочих, электромонтажников, инженеров ПТО и сметчиков, сантехников, сварщиков и монтажников. Самыми дефицитными остаются слесари, электромонтажники, сварщики и машинисты — на одну вакансию приходится от 1,2 до 2,1 резюме. На должности прорабов и мастеров стройки подаётся около 2,6 резюме на место. Зато инженеров-экологов и проектировщиков в регионе достаточно — до 6,7 резюме на одну вакансию.

Таким образом, несмотря на рост числа соискателей, конкуренция за рабочие места в строительстве остаётся умеренной, а зарплаты продолжают оставаться одними из самых высоких в рабочих профессиях региона.