Любви все возрасты покорны: как Валентина Фёдоровна из Уфы вновь стала невестой в 75 лет

Ольга вспоминает, что однажды мама написала ей сообщение: «Оля, как ты смотришь на то, если я выйду замуж?» Женщина подумала, что это шутка, ведь тогда она ещё не знала про Николая Алексеевича. «Я очень обрадовалась, потому что считаю, что мама достойна быть счастливой. Конечно, я немного переживала, ведь я не знала этого человека. Переживала я только за маму, чтобы ей не было тяжело, чтобы это не стало для неё стрессом», — рассказывает женщина.