В Узбекистане пользователи жалуются на ошибки кадастра и налоговой: людям приписывают долги за чужое имущество

«У нас так было недавно. В кадастре просто так ничего не поменяют. При оцифровке данных кто-то ввёл первый попавшийся ПИНФЛ по совпавшему ФИО, и теперь звонят из налоговой — требуют погасить долг. Пришлось искать настоящего владельца — ему пришлось побегать», — делится другая пользовательница.