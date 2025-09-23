В Узбекистане пользователи жалуются на ошибки кадастра и налоговой: людям приписывают долги за чужое имущество

Пользователи рассказывают, что получают сообщения о долгах за недвижимость, которая им на самом деле не принадлежит. Более того, некоторых уже пугают подачей на них в суд и возможной блокировкой выезда из страны.
«Сюрпризы» от кадастра
Обсуждение этой проблемы набирает обороты в популярном сообществе «Потребитель.уз». Вот лишь некоторые примеры:
«Вчера обнаружилось, что на моё имя записан дом в Ташкентской области. Начали приходить “письма счастья” о задолженности. Грозят передать долги в МИБ», — пишет одна из пользовательниц.
«У нас так было недавно. В кадастре просто так ничего не поменяют. При оцифровке данных кто-то ввёл первый попавшийся ПИНФЛ по совпавшему ФИО, и теперь звонят из налоговой — требуют погасить долг. Пришлось искать настоящего владельца — ему пришлось побегать», — делится другая пользовательница.
«У меня такая же история: всплыл долг за несуществующий дом, начисляется пеня, а разбираться нужно ехать в область», — рассказывает ещё одна пострадавшая.
«Я пенсионерка. У меня с пенсии сняли чужой долг по решению суда. Квартира оказалась в центре Ташкента. Пришлось бегать, чтобы доказать, что эта недвижимость не моя. Деньги не вернули, ещё и судебные издержки 3 миллиона сумов заплатила», — отметила пользовательница.
Продайте чужую квартиру
В комментариях к обсуждению нашлось место и иронии: некоторые советуют тем, на кого неожиданно «оформили» имущество, воспользоваться ситуацией и попробовать его… продать. Однако большинство понимает, что проблема серьёзная: если дело дойдёт до суда, человеку могут ограничить выезд за границу или даже арестовать автомобиль прямо на дороге.
Пользователи советуют в таких случаях звонить на горячую линию кадастра по номеру 1097 — возможно, там смогут подсказать дальнейшие шаги.
Докажи, что не верблюд
Самое сложное — доказать, что чужая квартира или дом тебе не принадлежат. Для этого людям приходится собирать справки, ездить по инстанциям и тратить нервы. Особенно тяжело, если «подаренное» имущество оказалось зарегистрировано в другом регионе.
Очевидно, что в кадастровых службах необходимо создать отдельную процедуру для быстрого и справедливого разбирательства по ошибочным случаям. Обычные люди не должны страдать из-за чужой халатности и месяцами доказывать свою непричастность к чужой недвижимости и долгам.