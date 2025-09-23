Еще в одном городе Казахстана включат отопление

Об этом накануне, 22 сентября, рассказал аким города Мейрам Кожухов.
«25 сентября с 00:00 мы начинаем отопительный сезон. На сегодняшний день холодной водой заполнены практически все сети. Сам процесс запуска тепла занимает определенное время: во-первых необходимо запустить дополнительные котлы на ТЭЦ-3, растопить ТЭЦ-1, далее холодная вода из сетей проходит через ТЭЦ, нагревается и возвращается в трубы. Постепенно батареи начинают теплеть — так работает круговорот тепла», — написал он в Instagram*.
По словам градоначальника, оплата за тепло будет начисляться только после того, как в дом официально подадут тепло.
«Фактически тепло придет в дома к выходным, что позволит принять тепло в присутствии жителей дома. Также к выходным идет понижение температуры наружного воздуха».Мейрам Кожухов.
В первую очередь, как уточнил аким, тепло будет подано в объекты социального, культурного и бытового назначения (детские сады, школы и больницы) и жилые дома, находящиеся в этих же микрорайонах, далее — дома по заявкам.
«Первым будет подано тепло в Майкудук, Сортировку и Пришахтинск, далее — Юго-Восток и центр города».Мейрам Кожухов.
Он попросил управляющие компании и ответственных заранее проверить системы, что «поможет принять тепло без лишних задержек».
Горожане под публикацией Мейрама Кожухова отреагировали неоднозначно:
«Удачи!» «Скорее бы, ждем». «Отличная новость». «Спасибо огромное». «Наконец-то. Спасибо». «Людям никогда не угодишь!» «Ждем! Дома очень холодно!» «Рано еще, “бабье лето” впереди». «Скоро в августе будут подключать». «25 будет +25. Можно было бы и до 1 октября дотерпеть». «+20+25, ничего не смущает? “Бабье лето” на дворе. И так в апреле жарили до последнего».
10 сентября 2025 года отопительный сезон начался в Павлодаре. К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады. Отмечалось, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.
