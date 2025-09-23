Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Власти временно закрыли проезд автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.
Кроме того, в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщили о прекращении движения морского пассажирского транспорта. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
По состоянию на 20.00 понедельника, 22 сентября, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 504 автомобиля. Ждать своей очереди нужно было около двух часов. При этом на Кубани ситуация была иной. Со стороны Тамани скоплений транспорта не было.
В августе этого года, напомним, Крымский мост изменил правила для водителей, направляющихся на полуостров со стороны Тамани. Теперь только федеральная трасса А-290 — единственный путь к переправе.