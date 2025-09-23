Сбежавший из России актер-иноагент погасил более ₽155 тысяч долгов

Задолженность актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) в сумме более 155 тысяч рублей полностью погашена. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Ранее судебные приставы провели арест автомобиля артиста — Mazda CX-5, находившегося на штрафстоянке, для погашения долговых обязательств, превышавших 159 тысяч рублей.
21 сентября 2025 года исполнительное производство по основному долгу было прекращено. Однако за Смольяниновым* сохраняется обязанность по уплате исполнительских сборов на общую сумму 3,9 тысячи рублей по 41 производству.
Напомним, что в октябре 2024 года актер был заочно арестован по обвинению в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства и публичной дискредитации Вооруженных сил России.
После начала СВО Смольянинов* покинул Россию и стал критиковать политику властей страны. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России.
*признан в РФ иноагентом.