Разработано покрытие для диагностики опасных состояний при диабете

На следующей ступени научная группа кафедры МНЭ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» под руководством Налимовой исследовала реакцию наностержней на разные газы. Оказалось, что полученный образец очень чувствителен к ацетону при его малой концентрации. Ученые КБГУ им. Х. М. Бербекова под руководством директора Института электроники, робототехники и искусственного интеллекта Замира Шомахова выяснили, что указанная структура повторяет форму и пространственную организацию неупорядоченно-ориентированных наностержней оксида цинка с оболочкой из многокомпонентного оксидного соединения, сочетающей оптимальное соотношение активных центров для селективного взаимодействия с парами ацетона.