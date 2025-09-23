В России разработали систему для неинвазивной диагностики фиброза миокарда

Как подчеркнули в пресс-службе. ключевым преимуществом системы является неинвазивность и доступность. Методику можно использовать в поликлиниках, кардиологических стационарах и даже на дому, что актуально для пациентов с ограниченной мобильностью. «Сейчас для оценки фиброза часто применяют биопсию или МРТ, но эти методы либо рискованны, либо недоступны в обычных поликлиниках. Наша разработка решает обе проблемы», — приводятся слова одного из исследователей Кристины Кондратьевой.