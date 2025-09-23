Яхту-призрак вынесло на берег в Австралии, ее капитан исчез

31 января в устье реки Шрусбери в США обнаружили яхту без пассажиров. У судна был поврежден левый борт, а прицепной конец оборвался. Ранее уже поступали сообщения о находящемся без управления судне в этих водах. Истории о кораблях, которые появлялись без членов экипажа спустя годы после исчезновения, давно будоражат сознание людей. Самые известные «корабли-призраки» — в материале «Вечерней Москвы».