Яхту-призрак вынесло на берег в Австралии, ее капитан исчез

В Австралии на пляже в Квинсленде обнаружили пустую парусную яхту, хозяин которой пропал без вести. Об этом сообщает abc.net.au. Судно было найдено у побережья рядом с городом Куктаун 13 сентября.
По данным СМИ, яхта длиной четырнадцать метров принадлежала 62-летнему Хартвеллу Шампаню. Мужчина отправился 3 сентября в одиночное плавание из Вануату в Австралию. Известно, что он имел большой опыт в мореходстве. Последнюю запись на борту капитан сделал 10 сентября, после чего связь с ним оборвалась.
Родственники моряка пояснили, что он выходил на связь всякий раз, когда позволяли условия в океане. При этом правоохранительные органы сообщили, что не планируют привлекать водолазов для поисков, так как акватория слишком обширна и отследить точное место исчезновения невозможно.
В полиции уточнили, что намерены восстановить маршрут движения судна, начиная с момента последней записи. Для этого специалисты анализируют электронные устройства, найденные на яхте. Кроме того, сейчас устанавливаются другие мореплаватели, которые могли встречать судно Шампаня в океане, передает издание.
