Из омского аэропорта отменяются и задерживаются вылеты самолетов

Отменено несколько утренних авиарейсов в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 сентября, в Омске массово задерживаются вылеты. Несколько утренних рейсов в Москву отменены совсем.

Так, по данным онлайн-табло омского аэропорта, отменен рейс «Аэрофлота», который должен был вылететь в московский Шереметьево в 5:20. Также отменен еще один аэрофлотовский рейс в столицу — на 8:05.

Еще несколько рейсов в Москву задерживаются. Борт «Победы» вылетит в 11:40 вместо 05:20, самолет S7 Airlines вылетел в 8:35 вместо 6:45.

Также задержаны рейсы в Сочи и Иркутск. На юг борт авиакомпании «Северный ветер» отправится в 11:15 вместо 8:00, рейс S7 Airlines на Иркутск зажержан с 13:05 до 14:45.

Причиной отмены и задержек рейсов на Москву, вероятнее всего, стала атака беспилотников. Об угрозе в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

