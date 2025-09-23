Популярные сладости из Китая и России попали под запрет продаж в Беларуси

Во время планового контроля в образцах продукции специалисты нашли консерванты (сорбиновая и бензойная кислота), которые не указаны производителем на маркировке. В частности, под запретом оказался молочный крем-десерт с молоком сгущенным вареным в вафельной трубочке eL'NATUR. Кроме того, запрещено продавать молочный крем-десерт «Сладовиста» в печенье-орешке и в вафельной трубочке. Производителем данных сладостей является компания «Реамол» (Россия).