Популярные сладости из Китая и России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В организации уточнили: в рамках проведения государственного санитарного надзора Министерство здравоохранения с 16 сентября 2025 года ввело временные санитарные меры в отношении трех производителей пищевой продукции (речь идет в том числе и про сладости). Указаны компании Gogo International Trading Company (Китай), IVY (HK) Industry Co, Limited (Китай) и ООО «Реамол» (Россия).
Во время планового контроля в образцах продукции специалисты нашли консерванты (сорбиновая и бензойная кислота), которые не указаны производителем на маркировке. В частности, под запретом оказался молочный крем-десерт с молоком сгущенным вареным в вафельной трубочке eL'NATUR. Кроме того, запрещено продавать молочный крем-десерт «Сладовиста» в печенье-орешке и в вафельной трубочке. Производителем данных сладостей является компания «Реамол» (Россия).
Также под запрет попала жидкая конфета-спрей «Веселый напугай». Ее производителем является китайская компания Gogo International Trading Company.